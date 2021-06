Takole: v Sloveniji živi 1559 ljudi, ki se pišejo Ribič, in kar 34 ljudi s priimkom Kapitan. Imamo 1226 Valov in 1956 Marin ter 267 Jadranov. Tudi Julij in Avgustov je precej, prvih 189, drugih pa kar 753, a jih večina verjetno sliši na ime Gust, če ne celo Gušti. In še najbolj zanimivo: v Sloveniji biva 30 ljudi, ki se pišejo Blazina. Prijetno poletje!