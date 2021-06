Novinarji ITV News so v Amazonovem skladišču v škotskem mestu Dunfermline odkrili škatle, označene z napisom »uniči«, v njih pa so bili predmeti, kot so pametni televizorji, prenosniki, droni in sušilci za lase. Eden izmed nekdanjih delavcev v tem skladišču je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnil, da je bil njihov cilj »načeloma uničiti 130.000 predmetov na teden.«

Anonimni delavec v skladišču je dodal, da so brez razloga uničevali Dysonove ventilatorje, Hooverjeve sesalce, občasno prenosne računalnike MacBook in tablice iPad, pred dnevi 20.000 zaščitnih mask še vedno v embalaži. Kot je pojasnil, je bila polovica teh izdelkov še neodprtih, drugo polovico pa predstavljajo vrnjeni izdelki v dobrem stanju.

Med preiskavo so odkrili tudi dokument, ki nakazuje, da je bilo v enem tednu v aprilu več kot 124.000 predmetov označenih z "uničiti", le 28.000 predmetov pa z oznako »doniraj«.

Tiskovni predstavnik Amazona je za tiskovno agencijo PA dejal, da medtem ko je preiskava sledila tovornjakom na odlagališče, nobenega predmeta ne odstranjujejo na tak način.

Pri Amazonu so v izjavi za javnost zapisali, da je njihova prednostna naloga neprodane izdelke ponovno prodati, donirati dobrodelnim organizacijam ali reciklirati.

»Nobenega izdelka ne pošljemo na odlagališča v Združenem kraljestvu. V skrajnem primeru bomo izdelke poslali v energetsko predelavo, vendar si močno prizadevamo, da bi se število primerov, ko se to zgodi, zmanjšalo na nič,« so zapisali. Energetska predelava je postopek, v katerem se z izdelkov odstrani tiste materiale, ki jih je moč reciklirati, preostanek pa se pretvori v energijo in odda v nacionalno omrežje.