Arab Health, sejem s 45-letno tradicijo, predstavlja vodilno poslovno platformo zdravstvene oskrbe in nege na Bližnjem vzhodu, njegov poglavitni namen pa je povezovanje proizvajalcev in ponudnikov zdravstvenih storitev z zdravstvenimi klinikami, dobavitelji in distributerji v tej regiji. V letu 2020 se je na sejmu predstavilo 4142 razstavljavcev iz 66 držav, med njimi pod okriljem agencije tudi devet slovenskih, 39 nacionalnih paviljonov, našteli pa so 106.208 poslovnih obiskovalcev. Med osrednjimi temami letošnjega sejma bodo inovativni izdelki in rešitve v tej panogi ter izzivi in vloga digitalne transformacije v zdravstveni oskrbi, veliko pozornosti pa bo letos posvečene tudi trajnostnemu razvoju panoge. Letos sejem že od 23. maja 2021 poteka tudi v virtualni različici.

Dobra priložnost za predstavitev izdelkov in storitev Pod okriljem Spirita Slovenija se bo na skupnem razstavnem prostoru velikosti 180 kvadratnih metrov predstavilo enajst slovenskih podjetij: DAGRI inženiring, Caretronic Kranj, Iskra Medical, Koval, Mediblink, Mesi, Opikar, klimatizacija in čisti prostori, Pharma G, TIK, UVC Solutions in VPD Bled. Slovenski razstavljavci udeležbo na sejmu vidijo kot dobro priložnost za predstavitev svojih izdelkov in storitev, navezovanje poslovnih stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, obenem pa kot možnost pregleda najnovejših izdelkov in inovativnih tehnologij s področja zdravstvene oskrbe in trendov na tem področju. Spirit Slovenija pa bo na razstavnem prostoru predstavljal slovensko poslovno okolje in nacionalni paviljon na svetovni razstavi Expo, ki se začne 1. oktobra 2021 v Dubaju.