Eni najbolj obetavnih rockerjev v Sloveniji so čedalje bolj zanimivi tudi v tujini. Gre za band, ki jih poslušajo tudi člani skupin Coldplay in Linkin Park, saj so se v letošnjem letu izmed 26.000 izvajalcev iz celega sveta s pesmijo All The Same uvrstili v finale največjega mednarodnega tekmovanja na svetu ISC (International Songwriting Competition).

Člani zasedbe Imset sicer že dolga leta sodelujejo z enim najbolj priznanih ​​slovenskih producentov Matejem Pečaverjem, ki je ustvarjal tudi s skupinami Parni Valjak, Goran Bare & Majke, Gibonnijem in še mnogimi drugimi. Z novim singlom All The Same so združili moči s producentom Chrisom Athensom (AC/DC, Blink 182, Rita Ora).

V letih pred korono smo lahko skupino Imset videli na številnih večjih odrih po Sloveniji in Hrvaškem, med drugim so kot prvi slovenski band dvakrat nastopili pred koncetom legendarne skupine Dire Straits (experience), pot koncertiranja pa so si delili tudi z zasedbami Parni Valjak, Bijelo Dugme, Prljavo Kazalište.

Konec lanskega januarja so začrtali svojo novo pot s singlom Upornika z razlogom, na EMI 2020 pa so se predstavili s skladbo Femme Fatale, pod katero se je podpisal tudi Chris Gehringer s svojo produkcijo. Pesem je fantom na instagramu pohvalil tudi Stingov bobnar, Manu Katche. Začetek lanskega poletja so Imset zapečatili s pozitivno balado Lajf, ki je osvojila radijske lestvice.

Ker minuli časi niso bili najbolj idealni za glasbenike in je primanjkovalo koncertov, se je skupina odločila za nastop, kot ga v Sloveniji še ni bilo - fantje so privezani na vrvi viseli s TR3 stolpnice v Ljubljani in odigrali koncert v živo.