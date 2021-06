Letalonosilka USS Gerald R. Ford je prvovrstno plovilo in najnaprednejša letalonosilka mornarice, zasnovana z uporabo naprednih metod računalniškega modeliranja, testiranj in analiz. Z eksperimentalno eksplozijo približno 100 milj od obale Floride so predstavniki mornarice preizkusili sposobnost omenjene bojne ladje, da zdrži brutalne bojne razmere, zlasti detonacijo orožja v bližini. Pojasnili so, da lahko s sprožitvijo nadzorovanih eksplozij v bližini mornarica prepozna svoje kritične ranljivosti.

Po preizkušnjah se je vojna ladja vrnila v pristanišče, kjer bodo opravili posodobitve, vzdrževanje in popravila.