Nezaupnico Löfvenu je podprlo 181 od 349 poslancev švedskega parlamenta. Podporo nezaupnici, ki so jo v četrtek vložili skrajno desni Švedski demokrati, je napovedalo več opozicijskih strank, med drugim Zmerna stranka, krščanski demokrati in Leva stranka.

63-letnik premierski položaj zaseda od leta 2014. Od začetka leta 2019 vodi manjšinsko vlado, ki jo sestavljajo njegovi socialdemokrati in Zeleni. Ob tem je imela vlada s Sredinsko stranko in liberalci sklenjen dogovor o podpori v parlamentu.

Poleg tega je bila vlada odvisna še od podpore Leve stranke, ki nasprotuje predlagani reformi določanja cen najemnin za novogradnje. Švedski demokrati so to izkoristili in vložili nezaupnico, ki jo je podprla tudi Leva stranka.