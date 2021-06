Novo sončno polje predstavlja ob že obstoječih petih na postaji prepotrebno električno spodbudo, saj povpraševanje po eksperimentih in turističnih poletih v vesolje narašča iz leta v leto.

Francoz Thomas Pesquet in Američan Shane Kimbrough, ki je imel minuli teden nekaj težav s svojo vesoljsko obleko, ki pa so jih uspeli odpraviti, sta na vesoljsko postajo prispela konec aprila. Devetnajst metrske panelne plošče so na postajo dostavili v začetku junija, astronavti pa naj bi v petek zaključili z namestitvijo drugega polja sončnih celic. Plošče, ki imajo 15-letno življenjsko dobo, bodo poganjale tako vsakodnevno delovanje vesoljske postaje kot raziskovalne in znanstvene projekte, ki se izvajajo na ISS.