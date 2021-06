Na spletni strani 24ur. com so zapisali, da je v nedeljo malo pred 17. uro je v bližini Jickovic na Češkem strmoglavilo letalo T 28 »Trojan«. V njem sta bili dve osebi. Pilot nesreče ni preživel, slovenski državljan, znani slovenski fotograf Miro Majcen, pa je huje ranjen in se zdravi v praški bolnišnici.

»Letalo je letelo iz Poljske, kjer se je vračalo z letalskega mitinga, namenjeno pa je bilo proti Avstriji. Zaradi neznanih razlogov je strmoglavilo v gozd, zlomilo se je na več delov in zagorelo. Preiskovalci in policija so začeli s preiskavo o vzroku nesreče,« je dejala tiskovna predstavnica češke policije Štepanka Schwarzova.

Do nesreče je prišlo približno kilometer stran od vasi Jickovice, na kraj nesreče pa so hitro prišli reševalci, poroča Deniz.cz.

»Eden od moških je umrl pred prihodom reševalcev. Drugi pa je utrpel hude poškodbe, reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Kralovske Vinohrady,« je za Idnes.cz povedala Zuzana Fajtlova, tiskovna predstavnica nujne medicinske pomoči južne Češke.