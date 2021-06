Sporočilo Seana Smitha se je glasilo: »Dan zahvalnosti je. Star sem 13 let, prihajam iz Vermonta in sem na družinskem obisku na Rhode Islandu. Če najdete tole sporočilo, mi pišite na elektronsko poštno sporočilovsteklenici2018@gmail.com.«

Po treh letih in 4820 kilometrih razdalje je na portugalskem arhipelagu Azori steklenico med ribolovom v plitvih oceanskih vodah, kjer sicer redno pobira smeti, našel sedemnajstletni Christian Santos. V steklenici je našel papir s sporočilom, nato pa sta skupaj z mamo Molly sledila napisanim navodilom in poslala povratno sporočilo preko elektronske pošte.

Toda Sean je pozabil na steklenico, ki jo je pred tremi leti odvrgel v morje in ni dolgo časa preveril odgovorov na svojem elektronskem poštne naslovu. Po nekaj mesecih pa ga je elektronsko sporočilo le doseglo in je prebral odgovor Christiana. Oba najstnika sta bila vesela in sta povedala, da ju je združila usoda, zato bosta ostala v prijateljskih stikih.