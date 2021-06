Guetta je doslej prodal 50 milijonov izvodov svojih plošč, njegove skladbe so beležile več kot 14 milijard spletnih prenosov, pohvali pa se lahko tudi s sodelovanji z drugimi zvezdniki, kot so Rihanna, Bruno Mars, Justin Bieber, The Black Eyed Peas in Nicki Minaj, so spomnili pri BBC.

Svojo kariero je začel kot didžej v Parizu in na Ibizi, svetovni preboj pa mu je prinesla skladba When Love Takes Over, ki jo je leta 2009 posnel s pevko skupine Destiny's Child Kelly Rowland, njegova trenutna uspešnica je Heartbreak Anthem, ki jo je posnel v sodelovanju s švedskima didžejema Galantis in britansko skupino Little Mix.

Dvakratni grammyjev nagrajenec je močno vplival na sodobno pop sceno, obenem pa je poskrbel tudi za promocijo evropske plesno-klubske glasbe v ZDA. Po besedah direktorja Warner Music Maxa Lousade le maloštevilnim glasbenikom uspe, da bi zaznamovali in tudi preobrazili določeno glasbeno področje, kar Guetta, kot meni Lousada, počne že dve desetletji.

Pred Guetto so svoje avtorske pravice med drugim prodali že Shakira, ki je podpisala pogodbo z britanskim skladom Hipgnosis Songs ter Red Hot Chilli Peppers in kitarist Fleetwood Mac Lindsey Buckingham. Universal Music Group je odkupil pravice za skladbe Boba Dylana, Sony Music Group pa uspešnice Paula Simona, še navaja BBC.