Predsednik Borut Pahor diha za ovratnik Ljudmili Novak

Junijska meritev priljubljenosti politikov ni bila prizanesljiva do udeležencev na lestvici, saj prinaša nekaj sprememb, pri čemer je bilo dvanajst politikov ocenjenih slabše, zgolj sedem pa boljše kot maja. Evropska poslanka iz NSi Ljudmila Novak ostaja na čelu lestvice že pet mesecev, kljub temu da ji je priljubljenost v zadnjem mesecu padla za precej točk. Tik za njo se uvršča predsednik republike Borut Pahor, ki Novakovi diha za ovratnik, saj mu je povprečna ocena glede na mesec pred tem nekoliko zrasla. Predsednica SD Tanja Fajon je z malenkost slabšo oceno kot minuli mesec izgubila tretjo pozicijo, kar verjetno ni presenetljivo, saj Fajonove v zadnjem mesecu dni ni bilo pogosto zaznati v javnosti. Namesto nje se je na tretje mesto uvrstil predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki se mu je uspelo obdržati na funkciji kljub dvema poskusoma zamenjave, tretjega pa očitno ne bo več. Za prvo četverico so se zvrstili evropski poslanec SD Milan Brglez, ljubljanski župan Zoran Janković, poslanec SD Dejan Židan in prvak NSi Matej Tonin, ki so ohranili pozicije iz prejšnjega meseca, zunanji minister Anže Logar pa je pridobil pet mest in je pred desetouvrščenim Marjanom Šarcem in enajstouvrščeno Alenko Bratušek.