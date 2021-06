Korona Žalam leta 2020 prinesla velik dobiček

Lansko koronaleto so ljubljanska javna podjetja preživela zelo različno. Medtem ko so na Žalah dosegli bistveno višji dobiček od pričakovanj, so imeli v Ljubljanskem potniškem prometu ter Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah zaradi ukrepov za omejevanje epidemije oziroma pomoč prizadetim v epidemiji več kot milijon evrov izgube.