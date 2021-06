Italija ima po predtekmovanju vseh devet točk po treh zmagah. Valižani so ostali pri štirih točkah, a so po razpletu druge tekme v tej skupini med Švico in Turčijo (3:1) končali na drugem mestu z enakim številom točk kot tretja Švica. Švicarska nogometna reprezentanca je namreč v tretjem krogu predtekmovanja evropskega prvenstva s 3:1 (2:0) premagala Turčijo. S tem je osvojila tretje mesto v skupini A, medtem ko je Turčija z zadnjim mestom postala druga reprezentanca za Severno Makedonijo, ki po prvem delu odhaja domov.

Švica je bila na tekmi na Olimpijskem stadionu v Bakuju bolj konkretna. Obe reprezentanci sta sicer imeli svoja obdobja ustvarjalnosti, a je Švica večkrat ogrozila mrežo Turčije in - najpomembneje od vsega - tudi večkrat zadela.

Tako je do vodstva prišla po vseh šestih minutah, ko je kljub uvodnem pritisku Turčije zadel Haris Seferović. Vodstvo je v 26. minuti po obdobju dobrega sodelovanja Švicarjev v zvezni vrsti povečal Xherdan Shaqiri.

Turčija je v 62. minuti znižala zaostanek, ko je za 1:2 zadel Hakan Calhanoglu. Turške upe na preobrat pa je nato z golom v 68. minuti pokopal Shaqiri.

Pri vseh treh golih Švice je podal Steven Zuber.