Dramatičen preobrat v preiskavi umora 20-letne britanske študentke Caroline Crouch je Grke šokiral skoraj še bolj kot brutalno dejanje samo. Pred dobrim mesecem smo poročali, kako so mladenko, preden so jo zverinsko umorili, mučili pred očmi še ne eno leto stare hčere, zvezan in onesposobljen mož pa da je iz sosednje sobe le nemočno poslušal njene zadnje krike. Maskirani roparji, govorilo se je o albanski ali gruzijski mafiji, da so jo popihali z okoli 15.000 evri, ki sta jih zakonca za obnovo hiše skrivala v škatli monopolija. A vse to je bila velika izmišljotina 33-letnega moža Haralambosa Anagnostopulosa - Babisa. »Priznal je, da je morilec on,« so potrdili v grški policiji.

Z lisicami na rokah in v neprebojnem jopiču, ki ga je varoval pred morebitnim napadom, so 33-letnega pilota helikopterja v petek močno zastraženega privedli pred sodišče, kjer mu bodo sodili zaradi umora in mučenja živali. Za dodatno pristnost prirejenega kraja zločina je namreč utopil tudi sedemmesečnega družinskega haskija Bruna in ga s povodcem obesil na ograjo. »Sebi in ženi je roke zvezal sam, neusmiljeni roparji s tujim naglasom niso obstajali,« je za medije potrdil vodja atenske enote za umore Kostas Hasiotis. Babis je kar pet tednov vztrajal, da je v hišo na obrobju Aten 11. maja okoli pete ure zjutraj vdrla do zob oborožena maskirana četverica in zahtevala denar in nakit. »Pištolo so prislonili na glavo enajstmesečne hčere in zagrozili, da jo bodo ubili, če ne bom sodeloval,« je svojo različico dogodkov takrat opisoval 33-letnik. Lagal je. »Ve, kaj je storil, zločin je priznal. Kesa se, je pa v zelo slabem stanju,« je pojasnil njegov zagovornik Vasilis Spiru.

Pokopala sta ga mobilnik in pametna ura Za Babisa je bila usodna temeljita preiskava mobilnih naprav, pametne ure in kamer, ki so pokazale na nekonsistentnost njegovih izjav. Ura je pokazala, da je Caroline umrla več ur prej, kot je trdil on, aplikacija na njegovem telefonu pa je izdala njegovo gibanje po hiši v času, ko naj bi po lastnih trditvah zvezan, prevezanih oči in s prelepljenimi usti trpel ob poslušanju zadnjih krikov svoje žene. »Kraj zločina je bil zelo prepričljiv, ubil je celo psa, dojenčka pa položil tik ob umorjeno mamo,« je medijem zaupal Nikos Rigas, namestnik predsednika združenja atenskih policistov. Soočen z dokazi se je Babis po več urah zaslišanja strl in priznal okrutno dejanje. Ženo je umoril v navalu besa, ker mu je grozila z ločitvijo, njun odnos naj bi bil že nekaj časa viharen. Glavo ji je tako dolgo tiščal v blazino, da je nehala dihati. »Nisem hotel v zapor, hotel sem vzgajati najinega otroka,« je pojasnil razloge za izmišljeno zgodbo. Grki so besni in v šoku. Najprej zaradi brutalnosti samega zločina, ki da mu v državi ni bilo para že dolga leta, a tudi zaradi brezsramnosti morilca, ki je policijo, politike in ljudi 37 dni vlekel za nos. Vlada je za informacije, ki bi vodile do storilcev, celo ponudila 300.000 evrov. »Srečen sem, da sem te poznal, da si me ljubila in da si bila mama mojega otroka. Prav prek njega boš do večnosti ob meni,« se je z malčico v rokah in solzami, ki so mu lile po obrazu, na pogrebu poslovil od svoje »ljubljene« žene. Maska vdovca s strtim srcem je po petih tednih padla, kakor tudi slika popolne družine, ki jo je z objavo številnih fotografij ustvarjal na spletnih družbenih omrežjih. Za to fasado naj bi se skrival nasilen, ljubosumen mož, ki je ženo nadziral na vsakem koraku.