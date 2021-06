V najatraktivnejši skupini F imajo pred zadnjim krogom predtekmovanja vse štiri reprezentance možnost za uvrstitev v osmino finala. V sredo zvečer se tako obeta spektakularen zaključek skupinskega dela evropskega prvenstva. V Budimpešti se bodo pomerili evropski in svetovni prvaki (Portugalska – Francija), Madžarska pa bo gostovala v Münchnu proti Nemčiji.

Fanatična Madžarska

Madžarska si je z remijem proti Franciji (1:1) podaljšala upanje na turnirju stare celine, Nemčija pa se je vrnila v igro po razigrani predstavi proti Portugalski (4:2) in lahko na koncu osvoji prvo mesto v skupini. Obe tekmi sta potekali v hudi pripeki in madžarski kapetan Szalai je moral na polovici polčasa zaradi slabega počutja v garderobo. Madžarska je prikazala fanatično borbenost, s katero je povzročala preglavice francoskim zvezdnikom. Svetovni prvaki so večino časa napadali, Madžarska pa je na navdušenje 60.000 navijačev v Budimpešti prva povedla. Griezmann je Franciji v drugem polčasu s sedmim golom na evropskih prvenstvih priboril točko, največ priložnosti za zmago pa je zapravil Mbappe, ki še vedno čaka na prvi zadetek na letošnjem Euru.

»To je bila z naše strani izvrstna taktična predstava. Igrali smo s srcem in zahvaljujem se igralcem za trud. Mnogo mojih kolegov meni, da moštva zmagujejo zaradi taktičnih zamisli trenerja, a to ne drži. Glavne vloge vedno nosijo nogometaši in skoraj nepredstavljivo je, da smo dosegli remi s Francijo,« je dejal Italijan na madžarski klopi Marco Rossi. Njegov kolega v moštvu Francije Didier Deschamps, ki je kot igralec osvojil naslov evropskega in svetovnega prvaka, je pristavil: »Zadovoljen sem, čeprav rezultat ni najboljši. Nismo izgubili, kar je najpomembnejše. Zadnji obračun s Portugalsko bo zelo tekmovalen.« Za Francijo so gostovanja na Madžarskem tradicionalno neugodna, saj so ob devetih tekmah izgubili kar šestkrat.