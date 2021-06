Na vprašanje o jakni, ki jo je Jill Biden nosila na srečanju ameriškega predsednika Bidna z britanskim premierjem Borisom Johnsonom in njegovo novo ženo Carrie, je prva dama novinarjem odgovorila: »Iz Amerike prinašamo ljubezen. Gre za svetovno konferenco in poskušamo vzpostaviti enotnost po vsem svetu.« Nato je dodala: »Mislim, da je zdaj pomembno, da ljudje občutijo enotnost vseh držav in po letu pandemije začutijo upanje.«

Optimistično sporočilo črnega jopiča je oblikovala francoska blagovna znamka Zadig & Voltaire. Čeprav izdelka ni mogoče več najti na spletni strani omenjene znamke, je podobna »ljubezenska« jakna v beli barvi trenutno naprodaj za 448 ameriških dolarjev oziroma slabih 370 evrov. Politični komentatorji so sporočilo prve dame hitro primerjali z jakno, ki jo je nosila nekdanja prva dama Melania Trump, oziroma napisom na njej. Gre za kontroverzno jakno znamke Zara, ki na hrbtu nosi napis »Don't Care, Do U«. Melania je zloglasno olivno zeleno parko nosila leta 2018, ko je obiskala migrantske otroke v teksaškem obmejnem objektu, kritiki pa so trdili, da odraža politiko njenega moža. Takratna tiskovna predstavnica prve dame Stephanie Grisham je dejala, da ni bilo nobenega skritega sporočila, še preden je Donald Trump zatrdil, da je šlo za premik, usmerjen proti medijem, ki ustvarjajo lažne novice. Hkrati je dodala: »Melania se je naučila, kako nepošteni so, in ji res ni več mar!«

Številni uporabniki družbenih omrežij so objavili slike obeh suknjičev, pri čemer so Bidnovo opisali kot precej drugačno od Melanie Trump. Nekdo je omenil, da je izbira jopiča pokazala, da je sedanja prva dama popolnoma zasenčila svojo predhodnico.