Razstava RE_DE_FI_NI, ki bo vse do konca junija na ogled na ploščadi pred Moderno galerijo, je, kot je povedala Nataša Peršuh, ena od mentoric študentov oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, velik izziv za študente. »Študij oblikovanja tekstilij in oblačil temelji na praktičnem, eksperimentalnem, oblikovalskem raziskovalnem delu, pri čemer so potrebni prostor, stroji, oprema… In tu so bili študentje zelo omejeni. Potrebno je bilo veliko iznajdljivosti, prilagodljivosti, vpeljave novih načinov komunikacije, novih pristopov, ne nazadnje tudi novega razumevanja potreb novih realnosti mode in modne industrije v samih ustvarjalnih rešitvah,« je povedala Peršuhova in pripomnila tudi, da je bila celotna panoga modne industrije v epidemiji zelo prizadeta.

Nove smernice modnih revij A kljub vsemu mladim volje in navdušenja nad modo ne manjka, saj zanimanje za študij, kot pravi sogovornica, ostaja vsa leta približno enako. »Vedno se želi vpisati več študentov, kot jih lahko sprejmemo.« Razstava RE_DE_FI_NI govori o redefiniciji v najširšem pomenu besede, zlasti o redefiniciji na področju mode in oblikovanja oblačil in tekstilij. Vsebinsko ozadje postavitve, kot so zapisali v povabilu, pa je odziv na čas in trenutne okoliščine. Študentje, mladi oblikovalci, se sprašujejo, kje vse je potreben nov, drugačen pogled na stare, obstoječe stvari, načine delovanja, načine prezentacije in vrednote. Prav tako sogovornica opozori, da klasične modne revije, ki predstavlja zaključno delo študentov, letos ne bo. »Zaključna predstavitev RE_DE_FI_NI ni le odgovor na razmere oziroma trenutne trende. Klasične modne revije v smislu zgolj enkratnega dogodka v živo so nekoliko preživet format. Pojavljajo se virtualne revije, modni videi, drugačni neodvisni in multimedijski dogodki (na primer Gucci fest), ki imajo večji doseg, so tudi bolj trajnostni, bolj v koraku s časom,« je povedala sogovornica. Pri tem pa dodala, da se tudi zdaj, ko se revije v nekaterih oblikah vračajo, te še vedno kombinirajo ali podpirajo z drugačnimi formati predstavitev ter vključevanjem sodobnih tehnologij, vseh komunikacijskih kanalov in platform. »Eden od odgovorov je tudi naša nova in drugačna redefinicija modne brvi, ki jo za nekoliko dlje časa postavimo v obliki razstave v mesto, na ulico.«

Ustvarjalne rešitve znotraj omejitev Vsebinsko ozadje postavitve razstave je odziv na čas in trenutne okoliščine. Ko pogledate delo študentov, mentorica opazi predvsem njihovo kritiko in angažiranost. »V njihovih avtorskih interpretacijah se zelo čuti duh časa. Nasploh razvijajo nove ideje upoštevajoč čim več kriterijev trajnostnega oblikovanja: nadgrajevanje starega, recikliranje, alternativni viri materialov, uporaba novih tehnologij, krojenje brez ostanka… Tudi nove teme, kot sta ekofuturizem in mešanje slogov,« je povedala in dodala, da je vsak projekt individualna zgodba. Glede na to, da vedno več poslušamo in beremo prav o recikliranju, sogovornica izpostavi, da je to samo eden izmed principov ali možnosti trajnostnega oblikovanja kolekcij. »Študentje velikokrat znotraj omejitev najdejo še bolj ustvarjalne rešitve. Sodobna moda reciklažo vključuje na najrazličnejše načine. Tudi na naši razstavi so predstavljeni zelo zanimivi projekti prav na to temo, na primer Re-Olimpija, ko smo reciklirali in nadgradili oblačila košarkaškega kluba Olimpija, ali Kolaž, pri katerem so študentje reciklirali vzorčne materiale obešank.