Kiina tovarna v Žilini na Slovaškem je dosegla nov pomemben mejnik – nedavno so v tamkajšnjih obratih izdelali štirimilijonto vozilo, in sicer športnega terenca kio sportage. Kiina edina evropska tovarna je začela obratovati konec leta 2006, milijonto vozilo so proizvedli leta 2012, nato pa so vsaka tri leta dodali nov milijon vozil.

AMZS je ustvaril novo spletno mesto DoberAvto.si, ki bo pripomoglo k transparentnosti trga rabljenih vozil. Spletno mesto namreč združuje funkcionalnosti, ki uporabniku pomagajo pri sledenju zgodovine vozil in njihove »kondicije«, ter oglase rabljenih vozil, ki jih je mogoče na portal vpisati hitro in enostavno. V Sloveniji se sicer proda približno trikrat več rabljenih kot novih vozil.

S tem, ko padajo omejitve zaradi koronavirusa, očitno padajo tudi omejitve pri hitrih vožnjah. Samo na začetku meseca smo lahko prebrali, da so sevniški policisti v naselju Log ustavili 22-letnika, ki je skozi naselje, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, vozil s hitrostjo kar 119 km/h. Že dan kasneje pa sta mariborska policista na regionalni cesti (omejitev 90 km/h) ujela voznika začetnika (!), ki je vozil s kar 183 km/h.

Ko beseda teče o prometni (ne)varnosti, je na žalost treba omeniti tudi motoriste. Zgolj maja je na slovenskih cestah življenje izgubilo kar osem motoristov, skupno pa do konca prejšnjega meseca pri nas 12. Vse žrtve so bili moški, sedem jih je nesrečo povzročilo samih. Pri vzrokih za nesreče izstopata neprilagojena hitrost in nepravilna stran vožnje.

Po letih rasti različnih vrst avtomobilov in vedno novih karoserijskih različicah zdaj že nekaj časa ugotavljamo, da je razrast športnih terencev povzročil, da so določeni štirikolesniki začeli izginjati. Po enoprostorcih in mestnih malčkih, ki jih najdemo le še tu in tam kakšnega, pa analitiki ugotavljajo, da naslednjo vrsto avtomobilov, ki se poslavljajo, predstavljajo kabrioleti. Še pred leti je namreč vsaj enega ponujala domala vsaka »ljudska« znamka, danes so skorajda izključno naprodaj le še tisti premijskih znamk.

Pripravil Matjaž Terzič