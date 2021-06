Presenečenje. Se še spomnite, kdaj so vas nazadnje presenetili? Mene so na 48. rojstni dan, ko se je v atriju stanovanja nenadoma in nepričakovano pojavila četa mojih prijateljev in me je od presenečenja skorajda vrglo na zadnjo plat. Presenečenja se sicer dogajajo vsak dan, so pa za eno večjih nedavno poskrbeli v avtomobilskih krogih. Že dolgo se je šušljalo, da iščejo novega prvega moža Ferrarija, ki bi nadaljeval in še nadgradil uspešno zgodbo. Rečeno – storjeno. Izbrali so ga. A njegovo ime je ljubiteljem avtomobilizma popolna neznanka. Dame in gospodje, Benedetto Vigna.

Možakar, ki je italijanske krvi in šteje 52 let, bo dirigentsko palico v podjetju iz Maranella začel vihteti 1. septembra. »Navdušeni smo nad njim. Globoko razume sodobne tehnologije in ve, katere spremembe mora v Ferrariju narediti, da bo tudi v prihodnje najboljši. Je inovator, dober poslovnež in ve, kako voditi svoje zaposlene. Unikatno zgodbo Ferrarija bo še nadgradil, kar me že danes veseli,« je Vigni laskal John Elkann, predsednik mogočnega Stellantisa, pod katerega okrilje sodi Ferrari. Je namreč tehnološki navdušenec, kar 26 let pa je bil del koncerna ST, potem ko je na univerzi v Pisi diplomiral iz fizike. »Nova funkcija mi pomeni velik izziv, se pa zavedam ogromne odgovornosti, ne samo do zaposlenih, temveč tudi do delničarjev in kupcev,« pravi oče dveh otrok, ki mora utrditi znamko kot vodilno na področju lepih, tehnološko naprednih in zmogljivih avtomobilov, ki bodo morali biti še pametnejši, kot so danes. Tudi Ferrari namreč stopa po poti elektrifikacije, prvi popolnoma električno gnani model pa naj bi na ceste zapeljal leta 2025.

Nekdaj so predsedniku funkcijo zavidali, danes pa… Podjetje ST je sicer vodilno na področju polprevodnikov in čipov, znani pa so po tem, da so pomagali Applu pri razvoju iphona 4, in sicer njihovega senzoričnega zaslona na dotik, ki omogoča, da zaslon obračaš. »To, da so za prvega moža Ferrarija izbrali Vigno, nakazuje, v katero smer bo plula barka. Dejstvo je, da se bodo morale tudi luksuzne znamke v prihodnjih desetih let prilagoditi na številne tehnološke spremembe,« pravi Tom Narayan, analitik pri RBC Capital Markets. V preteklosti so predsedniku uprave Ferrarija vsi zavidali položaj, s strogimi emisijskimi omejitvami in pojavom številnih naprednih tehnologij pa je to postala izredno zahtevna funkcija. Prav to, da so se prepočasi odzvali na nujno elektrifikacijo, podjetje slabi tudi na borzi (letos je delnica izgubila pet odstotkov), izgubljajo pa tudi mlajšo klientelo, ki se raje odloča za nakup konkurenčnega porscheja, ki elektriko na štirih kolesih že ponuja. »Imenovanje Vigne je nepričakovano in samo dokaz, da je treba znamko Ferrari preoblikovati, za nameček pa je bilo potencialnih kandidatov bore malo,« pa meni Philippe Houchois, analitik pri podjetju Jefferies. Skeptičen okoli imenovanja je tudi analitik pri Morganu Stanleyju, ki brez dlake na jeziku pojasnjuje: »Tip, ki je naredil diplomsko nalogo iz kvantne fizike in ima na stotine patentov na svoje ime, bo vodil Ferrari? Očitno živimo v izrednih časih!«

Presenečenja se samo vrstijo Presenečenje okoli Vigne pa ni prvo znotraj koncerna. Elkann, ki sicer vodi družinski imperij klana Agnelli, se je tako za prvega moža Fiata in posledično Ferrarija leta 2004 odločil za žal že pokojnega Sergia Marchionneja, ki je prišel iz švicarskega podjetja SGS SA, ki se ukvarja s testiranji izdelkov, a je kljub temu avtomobilsko podjetje uspešno preoblikoval in ga združil s Chryslerjem. Tudi Camilleri je bil novinec v avtomobilskih vodah, saj je prej delal pri proizvajalcu cigaret Philipu Morrisu. Ferrari je imel od leta 2019, ko je odstopil Louis Camilleri, zgolj začasnega predsednika uprave Johna Elkanna, prav v tistem letu pa so predstavili prvega priključnega hibrida, ki sliši na ime SF90 stradale. Njegova sistemska moč je 985 konjev (724 kW), maksimalna hitrost 338 km/h, pospešek do stotice 2,5 sekunde, električni doseg pa skromnih 24 kilometrov. Zanj je treba odšteti okoli 600.000 evrov. Vigna naj bi svoje načrte glede produktnih novosti podrobneje predstavil prihodnje leto, med njimi pa bo zagotovo tudi model purosangue, prvi športni terenec znamke, ki ga številni kupci ferrarijev komajda pričakujejo. Načrti so visokoleteči, saj je Ferrari že danes v odlični poslovni kondiciji, prihodnje leto pa naj bi imel kar 1,8 milijarde evrov (bruto) dobička. Italijanski proizvajalec športnih avtomobilov je bil sicer eden redkih, ki je bil tudi v lanskem koronaletu dobičkonosen.