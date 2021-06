Sem upokojenec, ki ni bil nikoli član te stranke, ki je zlorabila splošni naziv upokojenec za velik del populacije, ki je verjela, da so si z minulim delom zagotovili primerno pokojnino in kot lastniki, anonimni delničarji, večine slovenskega premoženja tudi primerno rento.

Ves sedanji destruktivni sistem so z avtokratsko parlamentarno »računico« omogočili ravno poslanci DeSUS, ki aktivno omogočajo izvedbo dolgoletne (tridesetletne) tihe lustracije za ljudi iz predhodne tridesetletne podlage za sedanjo nadgradnjo, ki jo karikirano zaključujejo neomajni podporniki tega dogajanja.

Njihova skupinska neomajnost in dvoličnost je karikiran pojav neopolitbiroja pod taktirko deponiranega »predsednika republike« in produkt spretnega manipuliranja komercialista, vodje poslanske skupine SD, njihovega mentorja, ki je stare partijske mačke naučil, kaj je »džentelmenski sporazum«, kot ga je poslanec Simonovič sklenil z nekdanjim predsednikom Erjavcem, da je odstopil od vodenja stranke in se zaposlil v gospodarstvu…

»Prihodnost pa ni bleščeča« niti za večino nas, ki lahko samo nemo opazujemo dogajanje v »parku domoljubja, ljubezni in zvestobe«.

Marjan Zavšek, Laško