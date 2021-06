Najprej se je s podaljševanjem izobraževanja podaljševala mladost do tridesetega leta, zdaj pa se s podaljšano psihosocialno odvisnostjo od staršev v mladost močno zajeda otroštvo. Včasih so mladostniki dlje študirali, a so bili prej samostojni, zdaj pa so mladi bistveno bolj odvisni od staršev; ekonomsko, psihosocialno in čustveno. In tako se podaljšuje njihovo otroštvo. Toda s tem so starši kar zadovoljni, saj so družine postale laičen terapevtski center, kjer starši ščitijo otroke in se tudi polnijo z njihovimi uspehi.

Pandemija je še bolj razklala prepad med otroštvom in odraslostjo. Ko so študentje prišli iz Prekmurja in Koroške v Ljubljano, je to bila zanje velika sprememba, oblikovale so se študentske skupnosti. S pandemijo pa ostajajo doma v neke vrste zamrznjenem odraščanju. Izgubljajo dragocene izkušnje, tudi motivacijo, saj se študij nikoli ne dogaja samo v predavalnicah, ampak tudi z vsem, kar ponuja študentsko življenje zunaj fakultete. Sobotna priloga Dela