SDS je organizirana po vojaškem načelu in se je ne dotakne nobeno mnenje civilne družbe, tudi protesti ne. Žal podobno ravna tudi NSi, ki je postala navaden privesek SDS in poslušno izvaja naloge velikega vodje. Verjetno se vsi strinjamo, da je namen protestov zamenjati to avtokratsko oblast in iti čim prej na predčasne volitve. To pa se lahko doseže samo s pridobitvijo še kakšnega poslanca, ki sedaj še podpira to vlado. Delno je protestnikom že uspelo prepričati nekaj poslancev, ki so izstopili iz stranke SMC, in tudi zamajati poslance DeSUS, ki niso več tako trdni podporniki koalicije. Manjka samo še en ali dva glasova poslancev, ki mogoče še kolebajo med svojo preračunljivostjo in moralo. Konec koncev bodo tudi ti poslanci po koncu mandata živeli v domačem okolju in vprašanje je, kako jih bodo gledali znanci in sorodniki v njihovem kraju. Verjetno jim ne bo prijetno, zato jim je treba dati priložnost, da vsaj deloma operejo svojo čast pred narodom in izdanimi volilci.

Gospa Lada Zorn ni izpostavila niti enega argumenta, ki bi dokazoval, da sem jaz, kot tudi gospod Mladenovič, ki je samo nadgradil mojo idejo za ojačitev scenarija protestov, kakor koli škodil protestom. Bojim se, da je Zornova slabo prebrala omenjena prispevka ali pa, kar bi bilo še slabše, ni razumela poante. Namreč, oba pisca sva odločno na strani protestov, za sebe lahko rečem, da ne samo iz fotelja. Oba sva izpostavila, da je treba protestom dati neko novo vsebino in dodatno energijo, kar je gospod Mladenovič prikazal z več primeri v zgodovini, ki so pripeljali do sprememb. Ponovno, cilj protestov je doseči spremembe, zato naj se dotaknejo teh kolebajočih poslancev, ker same SDS ne bodo premaknili nobeni še tako množični protesti.

Ta prispevek Zornove pa žal vnaša neki razdor med protestnike, kar je samo voda na mlin Janši in njegovim prisklednikom. Cilj vsakega diktatorja je oslabiti opozicijo in razklati civilno družbo. Žal ravno ta članek omenjene gospe z zgrešeno repliko vnaša prav to, kar si vsak diktator najbolj želi, delitev in s tem slabitev energije večine prebivalcev Slovenije, ki si želijo spremembe. Sistem vladanja Janše in njemu podobnih se namreč ravna po znanem reku »Deli in vladaj«.

Gorazd Cuznar, Črnomelj