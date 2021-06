Z današnjim dnem smo dosegli vrh letošnjega prvega vročinskega vala in sedaj sledi še nekaj dni s podobnimi temperaturami med 30 in 35 stopinjami Celzija do srede, potem pa bo od četrtka do sobote malenkost manj vroče.

Te prve dni je verjetnost neviht zelo majhna, pa še tam, kjer bi nastale, bi to bile kratkotrajne vročinske nevihte. To je danes možno predvsem na območju gora severne in severozahodne Slovenije, v ponedeljek je kakšna nevihta možna predvsem v Posočju, drugod po Sloveniji pa je verjetnost neviht zelo majhna v teh dneh, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Benedikt Strajnar.