Knjižnico na plaži bodo lahko brezplačno uporabljali vsi obiskovalci in ne le člani omenjenih knjižnic.

Knjižnic na plaži bo letos sedem: v Mestnem kopališču Koper, Kopališču Žusterna, na Centralni plaži Portorož, Kopališču Valdoltra v Ankaranu, v Simonovem zalivu in na Mestni plaži Svetilnik v Izoli.

Na izolskem Svetilniku bodo postavili tudi umetniško inštalacijo

Ob letošnjem predsedovanju Slovenije Svetu EU ter v okviru projekta BOOK Europe Readr bodo na izolskem Svetilniku postavili tudi umetniško inštalacijo, ki so jo podprli ministrstvo za zunanje zadeve, Francoski inštitut, Fakulteta za arhitekturo in Občina Izola.

V piranski občini so se letos odločili, da bodo Knjižnico na plaži za javnost odprli že 17. junija, medtem ko si bodo obiskovalci v drugih občinah knjige lahko izposodili vse dni v juliju in avgustu od 10. do 18. ure, v Arheloškem parku v Simonovem zalivu pa po njihovem uradnem obratovalnem času. Letos se odpira nova, osma lokacija knjižnice na plaži, in sicer v Novigradu.

Knjižnica na plaži je namenjena vsem bralkam in bralcem, ki v poletnih mesecih bolj kot knjižnico obiskujejo plaže in druge kraje za oddih, pa tudi številnim dopustnikom, ki si poletni oddih težko predstavljajo brez dobrega branja.

Knjige z brezplačno izposojo in za nedoločen čas bodo bralke in bralci lahko vrnili v katerokoli od sodelujočih knjižnic.