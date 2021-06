Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno končala predtekmovanje na evropskem prvenstvu v Strasbourgu. V tretjem krogu je premagala Bosno in Hercegovino z 91:81.

Slovenija je v predtekmovanju zabeležila dve zmagi in poraz, njena uvrstitev v skupini C pa bo znana po zadnji tekmi med Belgijo in Turčijo danes ob 15. uri. V primeru zmage Turčije bi varovanke selektorja Damirja Grgića osvojile prvo mesto in se neposredno uvrstile v četrtfinale, sicer pa bodo morale v ponedeljek igrati dodatne kvalifikacije.

Če bo Belgija premagala Turčijo, bo Slovenija osvojila tretje mesto in se bo v repesažu srečala z drugouvrščeno ekipo iz skupine D. Ta bo znana šele danes zvečer, ko se bosta v zadnji tekmi predtekmovanja v tekmi za prvo mesto srečali še neporaženi Francija in Rusija.

Slovenija je po uvodni zmagi proti Turčiji s 25 točkami razlike in katastrofalni predstavi naslednji dan proti Belgiji (-35) tokrat spet pokazala svoj pravi obraz. S čvrsto obrambo in kolektivno igro po celem igrišču je v treh četrtinah razorožila najnevarnejše igralke Bosne in Hercegovine ter z borbeno predstavo v zadnjih desetih minutah zadržala prednost.

Slovenija si je pot do zmage tlakovala v drugi četrtini, ki jo je dobila z 31:12. Njena statistika ob polčasu je bila impresivna. Zadela je devet trojk iz petnajstih poskusov, imela je 18 podaj, devet igralk pa se je vpisalo med strelke.

Tudi v tretji četrtini je kazalo na gladko zmago, saj je Slovenija v 28. minuti povedla z 72:47. A sledil je nepričakovan padec v njeni igri, tako da je BiH iz minute v minuto nižala zaostanek. V 33. se je približala na 74:64, v 36. na 80:73, pol minute kasneje pa so imele tekmice celo priložnost znižati zaostanek na vsega tri točke, vendar je njihova zvezdnica iz ZDA Jonquel Jones zgrešil prosti met.

V zaključku tekme sta odločilni vlogi odigrala Eva Lisec in Nika Barič. Prva je s petimi zaporednimi točkami Slovenijo popeljala do vodstva 86:81, Baričeva pa je s črte prostih metov zapečatila zasluženo zmago.

Eva Lisec je dosegla 22 točk (met 10:18) in zbrala sedem skokov. Teja Oblak je prispevala 13 točk (trojke 3:4) in 11 podaj, Zala Friškovec je dosegla dve točki več (trojke 3:5), ključno vlogo pri zaustavljanju 198 centimetrov visoke rojakinje Jonesove pa je odigrala Shante Evans, ki je ob desetih skokih in petih podajah zbrala sedem točk.