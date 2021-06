Zaradi prireditev je v Kopru do 20. ure zaprtih kar nekaj mestnih cest in ulic, popolne zapore pa so tudi na priključkih Semedela in Koper center. Priključek Koper center bo proti Portorožu zaprt do 13. ure in potem še med 14. in 20. uro, med drugim navaja prometno-informacijski center.

Na Gorenjskem je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 500 metrov, na mejnih prehodih s Hrvaško pa vozniki za prestop meje čakajo od 30 minut do ene ure. Toliko je okoli 13. ure najdaljša čakalna doba za izstop iz države, in sicer na mejnem prehodu Gruškovje, do ene ure čakajo tudi vozniki osebnih vozil za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Jelšane.