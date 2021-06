Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 76, kar je deset manj kot dan prej, 14-dnevna incidenca znaša 75 na 100.000 prebivalcev, kar je sedem manj kot v petek.

V bolnišnici zdravijo enega bolnika več kot dan prej, število bolnikov na intenzivni negi pa ostaja enako kot dan prej. V soboto so iz bolnišnic odpustili 15 covidnih bolnikov.

V soboto so pri nas opravili tudi 9532 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo s PCR testiranjem.

Po podatkih vlade je doslej covid-19 prebolelo 250.970 ljudi.

Število cepljenih

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 793.959 oz. 46 odstotkov starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 592.712 oz. 34,3 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 529.152 oz. 60,4 odstotka, z drugim odmerkom pa je cepljenih 446.319 oz. 51 odstotkov prebivalcev.