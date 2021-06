»500.000 življenj izgubljenih zaradi pandemije, ki je prizadela našo Brazilijo in svet,« je tvitnil brazilski minister za zdravje Marcelo Queiroga.

Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje je zaradi covida-19 doslej umrlo 500.800 ljudi, vključno z 2301 osebo v minulih 24 urah. Po mnenju strokovnjakov gre sicer za številko, ki podcenjuje dejansko število mrtvih zaradi zdravstvene krize.

Ta teden je povprečno število dnevnih smrti v Braziliji prvič po 10. maju preseglo 2000. Tretji val prihaja, krivulja primerov in smrti se že spreminja, je povedala brazilska epidemiologinja Ethel Maciel. Dejala je še, da bi lahko brazilski program cepljenja lahko kaj spremenil, vendar je počasen, in ni nobenih znamenj glede omejitvenih ukrepov, ravno nasprotno. V večjih mestih se po njenih besedah zdi, da se življenje skoraj normalizira, saj so bari in trgovine odprti, številni ljudje na ulicah pa ne nosijo zaščitnih mask.

Osrednji brazilski raziskovalni center Fiocruz označuje razmere kot kritične. V Braziliji je popolnoma cepljenih le 15 odstotkov odraslih.

Brazilski kongres preiskuje vladno ukrepanje glede pandemije. Predsednika Jairja Bolsonara so ostro kritizirali, ker ni izvedel usklajenega nacionalnega odziva na pandemijo, pa tudi zaradi njegovega dvoma v cepiva ter ukrepov zapiranja države in zahteve glede nošenja mask, ki jih je hotel omiliti.