Na univerzi so povedali, da bodo po prevzemu Ecove knjižnice imeli izjemno priložnost, da se bodo "še bolj poglobili v metode dela in razmišljanja enega svetovno najbolj priznanih in prevedenih italijanskih avtorjev in intelektualcev".

Rektor Univerze v Bologni Francesco Ubertini je dejal, da Ecova osebna knjižnica deluje kot živ organizem, sami pa bi si želeli ta njen duh prenesti v njeno fizično in v virtualno predstavitev.

Ecova otroka, Stefano in Carlotta, sta namreč privolila tudi, da univerza ustvari digitaliziran arhiv vseh zapiskov in pripomb, ki jih je h knjigam v zbirki pridal Eco. Zbirko Ecovih dragocenih 1200 starodavnih knjig in inkunabul pa so v digitalizacijo predali milanski knjižnici Braidense.