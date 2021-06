V uradu predsednika republike so po Pahorjevih besedah sklenili, da bo predsedniška palača do konca leta postala predsedniška palača brez plastenk. Poudaril je, da ta ukrep ne bo zadeval le 40 ljudi, ki delujejo v palači, temveč tudi tiste, ki palačo obiščejo v okviru dnevov odprtih vrat.

»Odkar imamo od leta 2013 dneve odprtih vrat, je predsedniško palačo obiskalo več kot 25.000 ljudi. Zlasti v poletnih mesecih je po plastenki seglo zelo veliko ljudi. Če bo šlo vse po načrtih, konec tega leta in kasneje temu ne bo več tako,« je dejal.

»Negativni paradoks v Sloveniji je, da smo žal med rekorderji na svetu po uporabi in izmetu plastenk na prebivalca,« je dejal in postregel s podatkom, da Slovenci dnevno zavržemo 350.000 plastenk.

Z gibanjem Adijoplastenka.si želijo zmanjšati število plastenk, ki jih zavržemo, zato so skupaj s Steklarno Hrastnik ustvarili steklenico. V Rotary Slovenija so se kopičenja mikro plastike, ki je v svetu vse večji problem, lotili kot prioritete v programih za zaščito okolja. Guverner Distrikta 1912 Rotary Slovenije Iztok Seljak je izpostavil problematiko plastike za enkratno uporabo, o čemer je treba dodatno osveščati tudi mlade.

Ob prihajajoči 30. obletnici Slovenije je ljudi pozval, da si cilje postavijo tudi za naslednjih 30 let. Dejal je, da bi eden teh ciljev moralo biti čisto okolje in skrb za zmanjšanje onesnaženosti, saj je Slovenija »s čisto vodo, čudovitimi gozdovi in biodiverziteto narejena za trajnostni razvoj«.

Od vsake prodane steklenice bodo donirali en evro v dobrodelne namene

»Ta projekt je postal gibanje. Naša metoda delovanja je navduševati, ne poveljevati. Kadar deluješ z zgledom, vedno, hote ali nehote, vršiš pritisk tudi na tiste, ki v končni fazi v okviru ustavnih in demokratičnih pravil spreminjajo zakonodajo,« je povedal Podobnik. Dodal je, da bodo od vsake prodane steklenice donirali en evro v dobrodelne namene. Za prvo donacijo so izbrali projekt CAR-T za zdravljenje obolelih za levkemijo.

Po besedah župana blejske občine Janeza Fajfarja je projekt zero waste, v katerem sodeluje tudi Bled, iluzija, je pa pomembno stremeti k temu cilju. Izpostavil je, da se skrb za okolje začne pri najmlajših.

Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj je v videu nagovoru izpostavila, da se je naš planet z rastjo gospodarskih in potro. Ob tem je izpostavila globalni ribolov, poseke gozdov, izpuste toplogrednih plinov in višjo porabo obnovljivih virov od pridelave.

Po njenem mnenju bi lahko uveljavili veliko restriktivnih ukrepov, od višjega obdavčenja plastike in nafte, do prepovedi plastike za enkratno uporabo. »Nujno pa je vzgajati tako uporabnike kot odločevalce, da bodo razumeli posledice svojih dejanj in začeli spreminjati svoje življenjske in nakupovalne navade,« je povedala.