V nagovoru več sto visokih predstavnikov stranke je predlagal, da bi do volitev za socialno podporo in izboljšanje infrastrukture namenili več milijard rubljev. Med drugim 50 milijard rubljev (687 milijonov ameriških dolarjev) za javni promet, 30 milijard rubljev za popravilo cest in 20 milijard rubljev za čiščenje rek, pa tudi za zdravstvo, obnovo šol ter druge infrastrukturne projekte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Program stranke voditelja mora biti program ljudi,« je dejal Putin v govoru, ki ga je prenašala televizija.

Od julija bo država za družine namenila nove oblike podpore, je napovedal. »Naša naloga je pomembno povečati blaginjo ruskih družin in dohodke naših državljanov,«je dodal.

Na kongresu bodo izbrali kandidate stranke na volitvah in sprejeli volilni program za septembrske volitve v spodnji dom parlamenta. Stranka, ki ima večino v dumi, se sicer sooča s padcem podpore v zadnjih letih med gospodarsko stagnacijo, razširjeno korupcijo in utrujenostjo volivcev. V petek objavljena anketa državne javnomnenjske agencije Vtsiom je pokazala, da stranka uživa 30-odsotno podporo, kar je deset odstotnih točk manj kot na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2016. Putin sicer še naprej uživa visoko, več kot 61-odsotno podporo.

Putin je tudi predlagal, da bi bila njegova glavna zaveznika, obrambni in zunanji minister, Sergej Šojgu in Sergej Lavrov, nosilca kandidatne liste stranke na volitvah. Vodje stranke Dmitrija Medvedjeva med vodilnimi kandidati ni omenil, poroča agencija Reuters na spletni strani.

Volitve bodo zaradi epidemije covida-19 potekale več dni, od 17. do 19. septembra, je v petek sporočila volilna komisija.