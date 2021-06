Preventivno akcijo v zavodu Varna pot izvajajo v okviru nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih pishoaktivnih snovi. Z akcijo spodbujajo primeren odnos do alkohola in še posebej odgovornost mladih voznikov, da vozijo trezni. S tem želijo ljudi pripraviti do tega, da načrtujejo varen odhod domov z zabave in s tem prispevajo k uresničevanju vizije nič, to je nič smrtnih žrtev in težko poškodovanih na slovenskih cestah, so zapisali v sporočilu za javnost.

Akcijo bodo danes ponovno izvedli v središču Ljubljane in na ulicah Kopra, Izole, Pirana in Portoroža.