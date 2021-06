Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je skupina rejverjev kljub policijski uri, ki v Franciji velja od 23. ure, skušala organizirati zabavo na konjskem dirkališču blizu Redona v Bretanji. Policisti tega niso dopustili in izbruhnili so nasilni spopadi, med katerimi so posamezniki v policiste metali molotovke, krogle za balinanje in opeke.

Ranjenih je bilo pet policistov, dva pa so morali prepeljati v bolnišnico, je pojasnil lokalni prefekt Emmanuel Berthier. Eden od udeležencev nesojene zabave je v nemirih izgubil roko. Zabave sicer nato ni bilo, toda nekaj tistih, ki so se je hoteli udeležiti, je na prizorišču ostalo vse do jutra.

Lokalne oblasti so sicer že v petek izdale odlok o prepovedi zabave, ki so jo želeli v spomin na mladeniča, ki je bil pred dvema letoma med praznovanjem praznika glasbe ubit v bližnjem mestu Nantes, organizirati vsega dva dneva pred predvideno ukinitvijo nočne prepovedi gibanja.

Policija je v petek zvečer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa posredovala tudi v nemškem Hamburgu, kjer je prekinila zabavo, ki se je je v tamkajšnjem parku udeležilo okoli 4000 ljudi. Policisti so večkrat zapored skušali večje skupine razdeliti, da bi tako zabava potekala po veljavnih predpisih, vendar jim to ni uspelo, zato so se odločili, da območje izpraznijo. Nekateri udeleženci zabave so vanje metali steklenice, pri čemer sta bila dva policista lažje poškodovana.