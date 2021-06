Doslej se je z novim koronavirusom v ZDA po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 33,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 601.000. Bela hiša je pred Bidnovim nastopom objavila primerjalno statistiko, da je ob Bidnovem nastopu položaja januarja letos umiralo po 3300 covidnih bolnikov na dan, sedaj pa 90 odstotkov manj.

V 150 dneh, odkar je Biden na položaju, so v ZDA opravili 300 milijonov cepljenj. Najmanj z enim odmerkom so cepili 175 milijonov ljudi, povsem cepljenih pa je 45 odstotkov odraslega prebivalstva. ZDA imajo skoraj 330 milijonov prebivalcev.

Cilj 70 odstotkov cepljenih z najmanj enim odmerkom cepiv Pfizerja, Moderne ali Johnson & Johnsona je doslej doseglo le 15 zveznih držav in prestolnica Washington. Zelo različno pa je stanje po drugih državah.

V Vermontu so doslej v celoti cepili 63,5 odstotka prebivalcev, v Louisiani pa le 33,5 odstotka. V kar 14 zveznih državah se je cepilo manj kot 40 odstotkov prebivalcev. Razlika je tudi politična. Demokratske države, ki so volile Bidna, vodijo pri cepljenju, republikanske, ki so volile Donalda Trumpa, pa zaostajajo.

Po ZDA se sedaj najbolj širi različica virusa delta, ki so jo najprej odkrili v Indiji, od tam pa se je razširila po Veliki Britaniji in drugod. Biden je poudaril, da imajo orožje za boj, ker so na voljo cepiva, Američane pa znova pozval, naj se cepijo.

Pred dvema mesecema so po ZDA opravili po dva milijona cepljenj na dan, sedaj pa manj kot 800.000. Direktorica Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) Rochelle Walensky je dejala, da bo različica delta, ki se zelo hitro širi, postala prevladujoča v ZDA, vendar poudarila, da cepiva, ki so v uporabi, ščitijo pred njo.

Okužbe sedaj spet naraščajo na Floridi, v Teksasu in Georgii, ki jo je s ciljem spodbujanja cepljenja v petek obiskala podpredsednica ZDA Kamala Harris. V Georgii so doslej z najmanj enim odmerkom cepili le 42 odstotkov prebivalcev.

Biden je uspeh za napredek v boju proti novemu koronavirusu pripisal znanstvenikom, zdravstvenim delavcem in prizadevanjem celotne vlade. "Bližamo se povsem drugačnemu poletju v primerjavi z lanskim letom. Svetlo poletje, poletje radosti," je dejal Biden in zatrdil, da v naslednjih mesecih zagotovo ne bo nobenih novih zapiranj ekonomije in družbe.

Biden bo 4. julija na trati Bele hiše gostil več kot 1000 reševalcev, policistov, gasilcev, zdravstvenih delavcev, vojakov in drugih, ki so bili v prvih bojnih vrstah v boju proti covidu.