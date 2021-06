Stranka DeSUS bo danes še tretjič v zadnjem letu in pol izbirala predsednika stranke. Potem ko se je neslavno zaradi afer poslovila Aleksandra Pivec, je vodenje upokojenske stranke konec lanskega leta znova prevzel Karl Erjavec, ki pa se je poslovil že kmalu po neuspešnem kandidiranju za novega mandatarja. Zaradi tega in samovoljnega obnašanja poslanske skupine DeSUS so strankine vrste pretresene. Danes je na volilnem kongresu od prijavljenih 128 prisotnih 117 delegatov. Kandidati za novega predsednika so Gorazd Žmavc, Srečko Felix Krope in Ljubo Jasnič. Glasovanje oziroma odločitev bo predvidoma jasna pozno popoldne.

Jasnič je ob prihodu na kongres izpostavil pričakovanje, da se bo zgodba danes razpletla, da DeSUS po dolgem času »dobi legitimno vodstvo in gre hrabro naprej«. Spomnil je, da so pred njimi volitve. Kot prednosti je izpostavil svoje izkušnje iz časa, ko je bil generalni sekretar stranke in opravljal operativne naloge. Na vprašanje pozicije DeSUS v prihodnje je odgovoril, da je prva naloga ponoven vstop v parlament.

Žmavc meni, da je to kongres resnice in popravnega izpita ne bo. Po njegovih besedah morajo priti do konsolidacije vodstva, ki bo iskalo sodelovanje s poslansko skupino, tako da v političnem prostoru odigrajo pomembno vlogo tudi v nadaljevanju. A s politično orientacijo, je dodal. Glede razmer v DZ je izpostavil stanje nestabilnosti. Po njegovem mnenju se DeSUS ne sme nagibati niti na levo niti na desno, ampak iskati stične točke.

Krope je kot svojo prednost izpostavil, da je že deset let upokojenec, njegov osnovni cilj pa je, da s svojim delom zagotovi dostojno starost upokojencev, tudi bodočim. Kot osnovno metodo dela je poudaril sodelovanje z občinskimi odbori, članstvom ter lastnim kadrom, in ne s kadrom, »ki prileti kot na odlagališče slonov v DeSUS«.

Strinja se, da je časa do volitev in za kampanjo, s katero bodo stranko zopet dvignili na javnomnenjskih lestvicah, zelo malo. To po njegovih besedah pomeni, da bodo morali vzporedno peljati veliko aktivnosti. Poudaril je, da so sredinska stranka, saj skrajno levo ali skrajno desno nikoli ni bilo dobro.

Brigita Čokl kritično potegnila črto

V govoru, ki so ga novinarjem posredovali iz stranke, je podpredsednica stranke Brigita Čokl ocenila, da je bilo obdobje od 12. kongresa turbulentno. »Nedavno obdobje, ki je za nami, bi ocenila kot izgubljeno obdobje. Ukvarjali smo se bolj s samim seboj kot s svojim poslanstvom in delom politične stranke.«

»Aktivnosti v zvezi s koalicijo KUL in mandatarstvom so se začele takoj po 12. kongresu. Prikazani argumenti so dajali videz, da gre za širše dogovorjen in v okviru opozicije usklajen projekt. Bili so dovolj močni, da smo jim v stranki sledili. Te dejavnosti je vodil izključno Karl Erjavec, preostali smo bili deležni le določenih in ločenih informacij. Danes je jasno, da je bila vsa stvar bolj ali manj zasebna pobuda Karla Erjavca, ki ni uspela,« je oponesla nekdanjemu prvaku stranke.

Odstop Erjavca letos marca je po njenem prepričanju poglobil krizo stranke in pokazal, da DeSUS kljub dolgoletni tradiciji nima jasne in premišljene strategije, ki bi prispevala k notranjemu poenotenju in krepitvi stranke. »Bili smo popolnoma nepripravljeni, tako rekoč na čistini. Odstop predsednika je krizo vodenja in nezaupanja še poglobil.« Namesto kongresa januarja naslednje leto je zato znotraj stranke prevladalo, naj se ta izvede čimprej.

Po odstopu Karla Erjavca se je začel drugi val odstopov in izstopov iz stranke, tudi celotnih odborov. Čoklova pravi, da po njenem začasnem prevzemu stranke kot predsedujoče, stanja ni stabilizirala niti aprilska seja izvršnega odbora in sveta stranke.

»Mediji nas ne jemljejo resno, ko zatrjujemo, da smo v opoziciji. Ravnanja poslancev ne zadoščajo kriteriju nedefiniranega pojma zmerne opozicije. V povabilih na javne nastope nas uvrščajo med vladne podpornike,« je orisala posledice skrhanega odnosa s poslansko skupino. »Mislim, da so po molku sodeč, najbolj zadovoljni v največji vladni stranki, kjer jim je uspela strategija do poslanske skupine DeSUS, s katero so prevladali njihovi interesi.« Poslanski skupini očita politično trgovanje.

Želi si, da bi se DeSUS po današnjem kongresu znova izkazal kot del političnega in demokratičnega procesa v Sloveniji. K temu, da jih zavezuje 30. obletnica delovanja in več kot 600.000 upokojencev zavezuje do novih generacij. »Ob tem bo nedvomno potreben zelo jasen odnos do ideoloških vprašanj. Za vsesplošni politični pragmatizem namreč stranka plačuje svojo ceno že nekaj let, posebej pa v zadnjem letu. Prihajajoče volitve bodo odločilne in vstop v parlament mora biti naš cilj,« je sklenila Čoklova, ki upa, da za politično preživetje stranke ni že prepozno.