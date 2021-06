Na zahodu znana oba finalista, na vzhodu Philadelphia izsilila sedmo tekmo

Košarkarji moštva Los Angeles Clippers so na šesti polfinalni tekmi zahodne konference premagali Utah Jazz s 131:119 in se s skupnim izidom v zmagah s 4:2 prebili v konferenčni finale, kjer jih čakajo tekmeci iz Phoenixa. V vzhodni konferenci je Philadelphia slavila v Atlanti s 104:99 in izsilila odločilno sedmo tekmo.