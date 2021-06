Pravi športni praznik se je včeraj v Stožicah končal po željah slovenskih ljubiteljev košarke. Po dolgem času je bila največja dvorana pri nas dobro napolnjena, navijači pa so lahko uživali v vragolijah Luke Dončića, Mika Tobeyja, Klemna Prepeliča ter tudi Maria Hezonje in Roka Lenija Ukića. V izredno napadalno naravnani košarkarski predstavi je bila Slovenija na koncu od Hrvaške na pripravljalni tekmi pred kvalifikacijami za olimpijske igre boljša s 97:88.

Ko so s Košarkarske zveze Slovenije potrdili, da bo Luka Dončić zaigral za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre in da bodo na pripravljalni tekmi s Hrvaško v Ljubljani lahko prisotni tudi navijači, je bilo jasno, da bo to neke vrste poklon slovenskih navijačev Luki Dončiću, ki v ligi NBA naravnost blesti. Še dodatno potrdilo je to dobilo včeraj, ko so v okolici dvorane Stožice uro pred tekmo postopali ljudje z dresi in majicami Dallasa s številko 77. Na hitro bi lahko rekli, da jo je imel v dvorani, kjer je bilo okoli 7000 navijačev, vsak tretji obiskovalec. Ko je Luka Dončić ob spektakularni predstavitvi igralcev pritekel iz tunela, so Stožice eksplodirale, kot da bi padel gol na nogometni tekmi, enako pa je bilo tudi ob vsaki njegovi potezi med igro. »MVP, MVP!« so vzklikali navijači, ko je njihov ljubljenec izvajal proste mete, in se objemali, ko je z asistencami zaposloval Mika Tobeyja. Naturalizirani Američan je na debiju v slovenskem dresu naravnost blestel in pokazal vse, zaradi česar so se na Košarkarski zvezi Slovenije odločili zanj. Ko je dvorana začela vzklikati njegovo ime, se je sramežljivo nasmejal in pomahal, saj česa podobnega v karieri gotovo še ni doživel. Ob Tobeyju je bil razpoložen še Klemen Prepelič, največ žvižgov pa so navijači namenili sodniški trojici, ko je ta v 16. minuti Dončiću dosodila že tretjo osebno napako.

Slovenija je sicer obračun odprla silovito. Začetna peterka Dončić, Blažič, Dragić, Murić in Tobey je na krilih evforične publike letela po igrišču, izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića pa si je pred koncem prve četrtine nabrala že kar 15 točk naskoka. Zdelo se je, da bo to za Hrvate težak večer, a se je situacija hitro spremenila. Hrvaški voz je najprej potegnil Miro Bilan, ki je gospodaril pod obročema, veteransko je roko moštvu ponudil Roko Leni Ukić, povsem pa se je razigral trenutno prvi zvezdnik sicer precej zdesetkane hrvaške zasedbe Mario Hezonja, ki je do polčasa nasul 21 točk (na koncu 37), svoje moštvo pa popeljal do prednosti dveh točk. Na začetku drugega polčasa so gostje še dodatno pritisnili na plin. Celoten večer jim je služil met za tri točke, kot je Slovencem v sredo na Reki, predvsem pa je bilo očitno, da igra kapetana Murića in soigralcev v obrambi še niti približno ni na ravni, ki bi reprezentanco lahko popeljala na prve olimpijske igre v zgodovini. Gostitelji so se sicer še pravočasno zbrali, Prepelič je z zadetim metom skoraj s sredine igrišča ob izteku tretje četrtine na noge spravil celotne Stožice, s soigralci pa tekmo na koncu dokaj mirno pripeljal do srečnega konca.

»V igri imamo še vzpone in padce, kar je logično, saj smo imeli malo skupnih treningov. Imamo pa ogromno individualno kakovosti, z Luko Dončićem na čelu, ki nas povezuje. Ravno na koncu tekme mi je rekel, kako uživa, ko igra z nami. Vsi fantje imamo veliko željo in vemo, kaj nam turnir v Kaunasu prinaša. Odzvali smo se takoj, ko je bilo možno, in smo osredotočeni na delo. Mislim, da smo na pravi poti,« je povedal z 31 točkami najboljši strelec Slovenije Klemen Prepelič.