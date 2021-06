V Črni gori je prišlo do hude politične krize, saj je največja vladna stranka Demokratska fronta (DF) razglasila bojkot dela v parlamentu in zahteva bodisi novega premierja bodisi nove volitve, čeprav od zadnjih ni minilo niti devet mesecev. DF, ki je prosrbsko usmerjena, se namreč ne more sprijazniti s četrtkovim glasovanjem v skupščini, ko sta opozicija in manjši del vladnih poslancev odstavila ministra za pravosodje ter za človekove in manjšinske pravice Vladimirja Leposavića, potem pa še sprejela resolucijo o Srebrenici, ki prepoveduje zanikanje genocida.

Četrta kriza zapored Odstavitev Leposavića, nekdanjega pravnega svetovalca črnogorskega metropolita, je že aprila zahteval premier Zdravko Krivokapić, ker je minister v skupščini izjavil: »Genocid v Srebrenici bom priznal, ko bo nedvoumno dokazan.« Poleg tega je o mednarodnem haaškem sodišču dejal, da je s svojimi sodbami izgubilo vsako legitimnost. Za zamenjavo 36-letnega Leposavića, ki jo je zahtevalo tudi Združenje mater Srebrenice, je sicer glasovalo »samo« 43 od 81 poslancev, poleg opozicije še štirje člani najmanjše vladne poslanske skupine iz liberalne koalicije Črno na belem Dritana Abazovića. Zato pa je potem za resolucijo o Srebrenici glasovalo 55 poslancev, tudi druga največja vladna Demokratska stranka Alekse Bečića, predsednika skupščine. Nestrankarski premier Krivokapić je v skupščini v četrtek pred glasovanjem dejal, da se mora Črna gora odločiti, ali bo evropska in demokratična država ali pa bo še naprej ujeta v vojne iz 90. letih. Po omenjenih dveh glasovanjih v skupščini je DF zaradi »prevare volilcev« zahtevala nov sporazum o vladi in zamenjavo premierja. Dokler takšnega novega sporazuma ne bo, njeni poslanci ne bodo več sodelovali v delu parlamenta. Huda politična kriza se tako pridružuje finančni (800 milijonov evrov dolga do Kitajske), gospodarski (lanski katastrofalni turistični sezoni je sledil 15-odstotni padec BDP) in zdravstveni (1600 mrtvih zaradi covida-19).