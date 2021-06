Če je bil četrtek v taboru slovenske ženske košarkarske reprezentance prešeren, saj so igralke na prvi tekmi evropskega prvenstva s 25 točkami razlike ugnale Turčijo, hkrati pa je 26. rojstni dan praznovala prva strelka Eva Lisec, je bil današnji precej bolj turoben. Prišla je namreč tekma 2. kroga v skupini C in z njo Belgija, ki je na uvodu senzacionalno klonila proti BiH. Belgijke so očitno v sebi nakopičile precej jeze, ki so jo stresle na kapetanko Niko Barič in soigralke ter slavile zmago s kar 35 točkami razlike.

Belgijke so v Strasbourgu od samega začetka kontrolirale potek tekme. Uvodnih 10:2 je bilo opozorilo, ki ga tokratne gostiteljice niso vzele dovolj resno, kasnejših 29:16 in 47:21 pa je bil dokaz, da Slovenija, pri kateri sta le Eva Lisec (11) in Tina Jakovina (10) dosegli dvomestno število točk, ni na ravni tekmic. Slovenijo zdaj v predtekmovalni skupini C čaka še ena tekma, in sicer jutri ob 12. uri proti Bosni in Hercegovini, ki bo odločala o njeni nadaljnji usodi. Z zmago se lahko varovanke selektorja Damirja Grgića zavihtijo celo na prvo mesto ali si zagotovijo nastop v ponedeljkovih dodatnih kvalifikacijah, poraz pa bi najverjetneje pomenil predčasen odhod domov. A tekma z BiH nikakor ne bo lahka, saj so varovanke selektorja Gorana Loja dobile prvi dve tekmi in imajo v svojih vrstah izjemno Američanko Jonquel Jones.

»Belgija je zasluženo prišla do visoke zmage, za kar bi ji čestital. To pot smo bili neprepoznavni, kaj takšnega se nam ni zgodilo že dolgo. Sam trenutno ne vem, kje je bil glavni problem. Očitno smo pregoreli v preveliki želji. Naredili bomo vse, da se čim prej poberemo in da bomo v nedeljo pravi,« je bil po porazu močno razočaran selektor Damir Grgić. Podobno je razmišljala tudi kapetanka Nika Barič. »Vsi smo si želeli zmage. Vsi smo vedeli, kaj nam ta tekma lahko prinese. Vsi smo bili jezni še zaradi zadnjega medsebojnega obračuna v Nišu. Enostavno je Belgija pokazala izjemno igro in karakter. Na vsak naš napad je našla odgovor, to nismo bile me. Na trenutke me je bilo kar malce sram, da tako igramo, a pridejo tudi takšne tekme. Zdaj pa je na nas, da to popravimo in že na naslednjem srečanju pokažemo drugačen obraz.«

EP za ženske, skupina C, drugi krog: Slovenija – Belgija 57:92 (14:25, 29:55, 44:73), Turčija – BiH 54:64 (8:17, 26:27, 44:38), vrstni red: BiH 2-0, Belgija in Slovenija po 1-1, Turčija 0-2.