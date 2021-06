Nasveti za 11.500 evrov

Edvard Kadič je po Žigi Turku, Mateju Lahovniku, Borutu Rončeviću in Tinu Mamiću novi up desničarske intelektualne scene. Dokaz za to je, da mu je vlada zaupala eno od strategij boja proti covidu in promocijo cepljenja proti virusu.