#portret Andrej Bračič, šestkrat uradno nagrajeni policist z medaljami za pogum in požrtvovalnost

Policijska uprava Ljubljana je pred dnevi z medaljami za hrabrost in požrtvovalnost prepoznala tako policiste kot civiliste, ki so se v zadnjem letu hitro, pogumno in zbrano podali v nevarne situacije in tako rešili življenje drugega. Med prejemniki priznanja je bil že šestič Andrej Bračič, policist kriminalist s PP Litija. “Največ je vredno zadovoljstvo tistega, ki si mu pomagal,” pravi.