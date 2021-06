Slovenske atlete danes in jutri v Stari Zagori čaka nastop v drugi ligi evropskega ekipnega prvenstva, ki po rangu sodi v tretjo ligo na stari celini. Slovenska atletika v ekipni konkurenci že vrsto let ne dosega vidnejših rezultatov, prizadevanja za napredovanje v prvo ligo pa so že dlje časa neuresničena želja. Slovenska reprezentanca je na dolgo potovanje v Bolgarijo odpotovala v četrtek, in sicer z avtobusom do Dunaja, letalom do Sofije ter avtobusom do Stare Zagore. Spomnimo, da ima slovenska atletika na Staro Zagoro slabe spomine, potem ko je pred šestimi leti z avtobusom iz Slovenije odpotovala zdesetkana ter na prizorišču doživela pravo blamažo.

Pogled na slovensko reprezentanco je letos spodbudnejši, podrobnejši pogled pa razkriva precej skrbi. Morda se prav v tem skriva glavni razlog, da na Atletski zvezi Slovenije pred odhodom na enega vrhuncev sezone niso organizirali niti tiskovne konference. V zadnjem mesecu je z medijsko objavo o odtekanju denarja na portalu necenzorirano.si padla tudi slaba luč na atletsko zvezo. Prvi mož je Roman Dobnikar, ki je konec lanskega leta na volilni skupščini zanesljivo premagal Klemna Boštjančiča, Petra Kukovico in Stojana Nikolića.

»Cilj slovenske reprezentance na ekipnem evropskem prvenstvu je uvrstitev na višjo raven tekmovanja, vendar bo ta izziv nedvomno zahtevnejši, kot smo morda pričakovali pred tednom dni, ko smo imeli zbrano res zelo močno ekipo. Žal mi je in negativno sem presenečen, da se je Barbara Špiler odločila, da ne bo nastopila v metu kladiva, novico pa je sporočila prepozno, da bi lahko prijavili drugo tekmovalko. Negotov je tudi nastop Žana Rudolfa, ki je sporočil, da je zbolel, Maruša Mišmaš Zrimšek pa bo zaradi udarca v koleno na prejšnjem tekmovanju nastopila le v eni disciplini. Nekaj točk bomo tukaj verjetno izgubili, vendar imamo poleg nekaterih vrhunskih posameznikov še kar nekaj atletov in atletinj, ki se lahko merijo za najvišja mesta,« je za STA pred odhodom pojasnil številne težave v slovenski reprezentanci Albert Šoba, predsednik strokovnega sveta AZS, ki je z vnovičnim Dobnikarjevim mandatom na tej funkciji zamenjal Vladimirja Keva.

V prvo ligo bodo iz Stare Zagore napredovale najboljše tri reprezentance. Tekmovanje v prvi ligi bo ta konec tedna potekalo v Romuniji, in sicer v Cluj-Napoci, v tretji ligi pa v Limasolu na Cipru. Najboljše reprezentance so že tekmovale v superligi, kjer je gostiteljica Poljska ubranila zmago izpred dveh let. Lani je tekmovanje odpadlo zaradi svetovne zdravstvene krize.