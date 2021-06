Chrissy Teigen se je vsem, ki jih je prizadela, opravičila v kolumni v Mediumu, kjer je napisala: »Kot veste, je na dan prišla kopica mojih starih in groznih (groznih, groznih) tvitov… Vem, da sem bila tiho, in jasno mi je, da me ne želite poslušati, a hočem, da veste, da čepim tu v luknji zasluženega globalnega kaznovanja, ultimativnega sedenja in razmišljanja o tem, kaj sem storila. Ne mine niti dan, niti en sam trenutek, da ne bi čutila lomljive teže obžalovanja zaradi stvari, ki sem jih izrekla v preteklosti. Bila sem trol. Pika. In zelo mi je žal,« je sporočila, s tem pa dala besedo drugim, ki naj bi jih prizadela. Med njimi naj bi bil tudi tekmovalec modnega šova Project Runway Michael Costello, ki je na svojem instagram profilu popisal škodo, ki jo je naredila Teigenova. Kot je zapisal, ga je manekenka leta 2014 po krivici obtožila, da je rasist, in grozila blagovnim znamkam, ki so želele sodelovati z njim. Poslušati ga ni hotela niti, ko ji je dokazal, da se moti, zaradi česar se je, kot je dodal, vse do današnjega dne boril s samomorilskimi mislimi.

Pripravila Tina Bernik