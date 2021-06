»Hvala bogu so vsi dobro,« je sporočil njen predstavnik za stike z javnostjo Davor Grgin. Novico je potrdila zagrebška policijska uprava, ki je zapisala, da so vlomilci v stanovanje vdrli 14. junija ob 13.45 in do nakita prišli z grožnjami 66-letni ženski, za katero se je pozneje izkazalo, da je Severinina čistilka. Severina bo denar lahko hitro zaslužila nazaj. S popuščanjem ukrepov se začenjajo tudi koncerti na Hrvaškem in v njeni okolici. Prvi, na katerem bo nastopila Severina, bo 26. junija, ko bo na otoku jezera Jarun pripravila koncert za svoje oboževalce. To sicer ne bo edini poletni koncert na Jarunu. Na njem se bodo med 25. junijem in 10. julijem namreč zvrstili še nastopi Mladena Grdovića, Maje Šuput, Bajage, Jale Brata in Bube Corellija ter Saše Matića in drugih.