Te besede je Dumbović izrekel ob primopredaji županskih poslov svoji naslednici. Kot so opazili novinarji, se je na srečanje pripeljal v luksuznem chryslerju, ki ga nima vpisanega med svojo lastnino. Kaj vse je skrival v svoji pisarni, pa je pokazala nova županja Magdalena Komes. No, jacuzzi, ki ga je imel zraven pisarne, je bivši župan sicer težko skril vsaj pred svojimi zaposlenimi. Se je pa zato zdaj izkazalo, da je v mestni blagajni pustil za devet milijonov kun ali dober milijon evrov dolgov. To je le ena v vrsti »zanimivih« stvari v zgodovini Dumbovića, med katere zagotovo lahko štejemo tudi to, da je diplomiral šele pri 60 letih, in sicer iz operativnega menedžmenta.