Kaczynski, ki je tudi podpredsednik poljske vlade, pristojen za nacionalno varnost, je v sporočilu za javnost zapisal, da so analize poljskih varnostnih služb in služb zaveznic nedvoumno potrdile, da je bil kibernetski napad izveden z ozemlja Rusije.

Tarče napadov so bili po njegovih navedbah najvišji poljski predstavniki, ministri, poslanci s celotnega političnega spektra.

Premier Mateusz Morawiecki je kasneje dejal, da si poljske varnostne službe prizadevajo "zavarovati številne poštne predale, ki so bili žrtve zunanjega vdora, ki so ga zakuhali v Kremlju".

Poslanci so v sredo na zasedanju za zaprtimi vrati razpravljali o "doslej največjem kibernetskem napadu", kot je dejal tiskovni predstavnik vlade Piotr Muller.

Vdrli v zasebno elektronsko pošto koordinatorja vlade za cepljenje

Minuli teden je nekdo vdrl v zasebno elektronsko pošto koordinatorja vlade za cepljenje Michala Dworczyka. Nekatera elektronska sporočila so kasneje objavili na aplikaciji za izmenjavo šifriranih sporočil Telegram.

Dworczyk je zanikal poročanje lokalnih medijev, da je njegov poštni predal vseboval tudi tajne uradne dokumente in dejal, da so bile nekatere objavljene informacije in elektronska sporočila ponarejena. Takrat je dejal, da sintaksa in jezik nakazujeta, da bi material lahko pripravila rusko govoreča oseba.

Odnosi med Rusijo in Poljsko so napeti zaradi več vprašanj, med drugim zaradi ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 in ruske podpore beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku.