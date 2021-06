Za proteste sta potrebna srčnost in pogum in vedita, nismo se izpeli in naša sporočilnost se ni izgubila! Vsak teden vidimo več razlogov, da smo tam, in to tudi javno izrazimo s transparenti in z govori: v podporo referendumu za pitno vodo, v izraz solidarnosti s Palestinci, s prijavo policijskega nasilja, z opozorilom Evropi, da nismo več pravna država, ali z odprtim pismom Borutu Pahorju, našemu nememu predsedniku države, v katerem smo ga zadnji petek javno pozvali k odstopu, nanj pa se seveda »še« ni odzval.

Zasluga kolesarskega gibanja je, da se ob petkih zbirajo različne generacije, da prihaja vse več mladih, ki so bili še do nedavna apolitični. 28. maja smo na ceste pripeljali množico, ki je ni sposobna zbrati nobena od strank, še manj pa kateri od njenih predsednikov, in zmožni smo to ponoviti!

Ne, gospoda, ne bomo odnehali, naše protestiranje drži ljudi v čuječnosti in jih spodbuja, naj se ne predajo malodušju, da se proti škodljivemu početju te vlade in njene izdajalske koalicije ne da nič storiti. Tudi če nam je ne bi uspelo zrušiti, bomo ves čas ostali glasni in javno opozarjali na to, kar ta vlada počne v svojo korist in v našo škodo. Ljudje naj vidijo, koliko nas je, ki nismo za hlapce rojeni! In če ne zmoremo uresničiti vajinih pričakovanj, če vaju vse opisano dolgočasi, pač glejta akcijske filme ali pa razmislita in se dvignita.

Za konec naj še dodam, duša teh protestov, ki so v današnjem času edina svetla, pozitivna energija v tej državi, so umetniki in njihova kreacija je naš skupni kulturni, nenasilni upor proti zaslepljenosti, sovražnosti, lažem in barbarstvu.

Lada Zorn, Ljubljana