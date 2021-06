Nizozemska je prva reprezentanca na evropskem prvenstvu, ki si je že po dveh tekmah zagotovila prvo mesto v predtekmovalni skupini, potem ko je v Areni Johana Cruyffa v Amsterdamu po dramatičnem razpletu premagala Ukrajino s 3:2 in rutinsko Avstrijo z 2:0. Dober start Nizozemske, ki ima s tremi tekmami v predtekmovanju v Amsterdamu veliko prednost domačega igrišča, je presenečenje, saj so pred turnirjem mnogi dvomili o zasedbi. V minulih letih je bila v hudi krizi, saj je izpustila zadnji dve veliki tekmovanji – evropsko prvenstvo 2016 v Franciji in svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji.

S selektorske klopi jo od septembra lani vodi nekdanji as Frank de Boer, ker je Ronald Koeman sprejel ponudbo za trenerja Barcelone. »Na turnirju, kot je evropsko prvenstvo, mora ekipa rasti iz tekme v tekmo. Verjamemo v naš sistem igre, skupaj se pogovorimo, kaj še lahko popravimo. V ekipi je veliko složnosti,« je izpostavil Frank de Boer. Nizozemska obramba je dobila trdnost, ko se je proti Avstriji na igrišče vrnil as iz Juventusa Matthijas De Ligt, medtem ko zaradi poškodbe manjka Virgil van Dijk. Nizozemski navijači stavijo na gole Memphisa Depaya, ki je proti Avstriji dosegel vodilni zadetek z enajstmetrovke. To je bil je bil že njegov 27. gol na 66. tekmi za reprezentanco. Je tudi izjemen asistent (22 za reprezentanco), s sijajno podajo za hrbet avstrijske obrambe je sodeloval pri drugem golu. Kot vse kaže, bo kot prost igralec iz Lyona prestopil v Barcelono. »Na odločilnih tekmah bo Depay pokazal, da je velik igralec,« je izpostavil 51-letni De Boer, ki bo zadnjo tekmo s Severno Makedonijo lahko odigral tudi z rezervisti, da bo spočil nosilce. Čeprav Nizozemci ne potrebujejo več točk, bodo motivirani, saj Uefa vsako zmago v predtekmovanju nagradi s premijo milijon evrov.

Nizozemski junak uvodnih tekem je desni bočni branilec iz PSV Eindhoven Denzel Dumfries, ki je z dvema zadetkoma tudi najboljši strelec ekipe. Proti Ukrajini je zabil zmagoviti gol v finišu tekme, proti Avstriji pa je z zadetkom za 2:0 dokončno odločil zmagovalca. Zasluženo je bil izbran za igralca tekme, saj je bil v obrambi garač, vseskozi pa se je vključeval tudi v napad. »V napadu izkoriščam prazen prostor,« je razlog za strelsko učinkovitost pojasnil 25-letni Denzel Dumfreis, ki je leta 2014 odigral dve prijateljski tekmi za karibsko državo Arubo, oktobra 2018 pa je debitiral za Nizozemsko. Postal je drugi Nizozemec po Ruudu van Nistelrooyju, ki je dosegel dva gola na uvodnih tekmah evropskega prvenstva.