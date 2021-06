Rop župnika v Rovtah: Ropotali roparji, ne mački

Na sojenju zaradi ropa v župnišču v Rovtah pri Logatcu so štirje obtoženi priznali krivdo, eden pa ne. Zaslišali so tudi oškodovanega župnika Ivana Petriča, ki je opisal, kaj se je dogajalo usodno noč. Roparji, ki so ukradli 12.000 evrov, so ga precej prestrašili.