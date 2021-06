Nastajajo daljši zastoji v obe smeri, voznike opozarjajo naj med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila.

Obvoz v obe smeri je možen po vzporedni regionalni cesti med Logatcem in Brezovico, kjer že nastajajo zastoji. Po podatkih policije ne gre za nesrečo s hujšimi posledicami. Do nesreče je prišlo, ko je tovorno vozilo prebilo ograjo in se ustavilo na nasprotnem voznem pasu, zaradi česar je oviran tudi promet proti Ljubljani. Odstranjevanje posledic bo lahko trajalo dalj časa.